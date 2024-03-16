России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся

ИРИНА АЛКСНИС © РИА Новости / Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости Большое — более чем полуторачасовое — интервью Владимира Путина для РИА Новости и "Россия 1" завершило цикл не просто крупных, а в буквальном смысле программных выступлений президента за последние недели.