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Царьград

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А вот это уже настоящий блэкаут. Сразу два соседа России мгновенно остались без света – полностью

А вот это уже настоящий блэкаут. Сразу два соседа России мгновенно остались без света – полностью

Ночью внезапно по всей Грузии и Абхазии исчезло электричество. Связь и интернет работали с сильными перебоями.

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