Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области

Global look press/ZUMAPRESS.com/Sra Tyler Woodward Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
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