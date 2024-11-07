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Верховный суд России не изменил приговор Игорю Стрелкову

Верховный суд России не изменил приговор Игорю Стрелкову

Верховный суд РФ на своем заседании шестого ноября 2024 года отказал в кассационной жалобе защиты и не изменил приговор бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину).

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Комментарии
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Eduard
Опозорился мужик!
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17 час.
Eduard
Так хорошо начал,но вдруг&quot;пепеобулся&quot;!
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17 час.

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