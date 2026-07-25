ИОБПП отрицает обоснованность запрета Россельхознадзора на экспорт

Россельхознадзор запретил экспорт молочной продукции из Армении с 27 июля. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении не согласен с этим решением, утверждая, что проверка не выявила нарушений или использования запрещенного сырья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии