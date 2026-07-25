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Царьград

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ИОБПП отрицает обоснованность запрета Россельхознадзора на экспорт

ИОБПП отрицает обоснованность запрета Россельхознадзора на экспорт

Россельхознадзор запретил экспорт молочной продукции из Армении с 27 июля. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении не согласен с этим решением, утверждая, что проверка не выявила нарушений или использования запрещенного сырья.

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