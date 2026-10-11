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Мировое обозрение

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Минобороны: ВС РФ освободили 137 зданий за сутки в Доброполье

Минобороны: ВС РФ освободили 137 зданий за сутки в Доброполье

Главное в тезисах: Тезис 1: Группировка войск «Центр» за сутки установила контроль над 137 зданиями в Доброполье ДНР, включая три производственных сооружения.

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