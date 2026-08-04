Ядерный риск: НАТО может разместить арсеналы в Финляндии

Политик Мема предупредил, что альянсу теперь не нужно согласие Хельсинки.Армандо Мема, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы», в своей публикации в соцсети выразил обеспокоенность, что НАТО и Соединённые Штаты в любой момент готовы развернуть ядерное вооружение на финской территории.
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