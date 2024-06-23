В азиатском турне ВВП оформляются военные союзы Третьей мировой. Ханой тоже заключает договор о «всеобъемлющем сотрудничестве» как и КНДР

Вот сейчас обидно было. Симптоматично, что визит президента во Вьетнам вызвал в Вашингтоне даже более болезненную реакцию, чем историческая поездка Путина к Ким Чен Ыну – в Ханой срочно выезжает «главный» сотрудник Госдепа Критенберк, отвечающий за Азиатско-тихоокеанский регион.