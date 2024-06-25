ЕС запретил европейским компаниям использовать СПФС

Европейский союз запретил компаниям из стран-членов ЕС использовать российский аналог SWIFT – систему передачи финансовых сообщений (СПФС) и совершать финансовые транзакции с компаниями, которые пользуются данной системой.
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