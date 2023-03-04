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Зарема Салихова: «Как Дзюба Валеру разобрал! И как же хорош Пиняев! Жаль, что не спартаковский»

Зарема Салихова: «Как Дзюба Валеру разобрал! И как же хорош Пиняев! Жаль, что не спартаковский»

Зарема Салихова прокомментировала хет-трик Артема Дзюбы в ворота «Ростова». Форвард принес «Локомотиву» победу над командой Валерия Карпина со счетом 3:1 в 18-м туре Мир РПЛ.

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