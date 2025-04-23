Долгосрочный прогноз погоды на май 2025 года: Что нас ждет в этом месяце? Ирэн ОрлонскаяНедавно действительный член Русского Географического Общества Виталий Стальнов представил долгожданный прогноз погоды для России.
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