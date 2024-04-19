Эксперт «За рулем» проверил ЗИЛ‑130 1979 года в современных реалиях

Издание «За рулем» заявило, что если бы автомобилям выдавали трудовые книжки, в документе ЗИЛ-130 было бы две основные записи: поступил на работу в Москве в 1962 году, ушел на пенсию в Новоуральске – в 2010-м.
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