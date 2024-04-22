Главред RT Симоньян: война выгодна для американского «конгломерата жирных котов»

Военные конфликты выгодны для «конгломерата жирных котов», которые управляют США. Такое мнение выразила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».