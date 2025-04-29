ОАЭ запускает стейблкойн на базе дирхама с использованием блокчейна

Государственный холдинг Абу-Даби ADQ, коммерческий банк First Abu Dhabi Bank (FAB) и инвестиционная компания IHC анонсировали запуск стейблкойна, привязанного к национальной валюте ОАЭ - дирхаму, по информации из пресс-релиза ADQ.
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