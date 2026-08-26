Молочные продукты без иллюзий: как выбирать то, что действительно приносит пользу

С детства молочные продукты воспринимаются как нечто незыблемое и безусловно полезное. Стакан молока перед сном, творог на завтрак, кефир для пищеварения — эти установки впитаны настолько глубоко, что редко кто задумывается, насколько они соответствуют действительности.