Молочные продукты без иллюзий: как выбирать то, что действительно приносит пользу

С детства молочные продукты воспринимаются как нечто незыблемое и безусловно полезное. Стакан молока перед сном, творог на завтрак, кефир для пищеварения — эти установки впитаны настолько глубоко, что редко кто задумывается, насколько они соответствуют действительности.
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