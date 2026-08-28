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Работник в Губкинском получил полмиллиона за неиспользованные выходные

Работник в Губкинском получил полмиллиона за неиспользованные выходные

Бывший сотрудник предприятия в Губкинским не получил выплату за неиспользованные выходные. Трудовые инспекторы обязали работодателя заплатить ему полмиллиона рублей, сообщила пресс-служба Гострудинспекции в ЯНАО.

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