Работник в Губкинском получил полмиллиона за неиспользованные выходные

Бывший сотрудник предприятия в Губкинским не получил выплату за неиспользованные выходные. Трудовые инспекторы обязали работодателя заплатить ему полмиллиона рублей, сообщила пресс-служба Гострудинспекции в ЯНАО.
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