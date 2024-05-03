Разногласия ФРС и ЕЦБ по поводу снижения ставок создают проблемы для евро

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Перспектива расхождения Европейского центрального банка с Федеральной резервной системой в вопросе снижения процентных ставок может оказаться «особенно негативной» для еврозоны, считает главный экономист Tressis Gestion Дэниел Лакаль.
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