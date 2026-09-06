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Пятый канал

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Число раненых при атаке беспилотников ВСУ на Ростов выросло до трех человек

Число раненых при атаке беспилотников ВСУ на Ростов выросло до трех человек

Число пострадавших при утренней атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону выросло до трех человек.

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