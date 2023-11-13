ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Издание The Koreaherald опубликовало материал "Южнокорейские военные установили признаки поставок баллистических ракет".
Бесстрашный. Ким начал отгрузки в Россию высокоточных баллистических ракет. Вашингтон в растерянности
Комментарии
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Александр Рус
уважаю Ына....вот у кого стальные яйца....хуснулина на хуй убрать и если нужны строители,товарищ Ын поможет и не будет проблем с законом
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11 час.
ВМ
Владимир Минаков
"отгрузки контейнеров превысили уже 2500 тысячи штук, что эквивалентно 200 тысячам снарядов для РСЗО" Автор в школе только буквы учил, а не арифметику... Для перевозки 200 тыс РС, применили 2,5 млн. контейнеров... Наверно, возили запчастями...
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9 час.
Александр Каблучко
Да ладно, наезжать. В пылу для убедительности
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7 час.
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