Бесстрашный. Ким начал отгрузки в Россию высокоточных баллистических ракет. Вашингтон в растерянности

Александр Рус уважаю Ына....вот у кого стальные яйца....хуснулина на хуй убрать и если нужны строители,товарищ Ын поможет и не будет проблем с законом

ВМ Владимир Минаков "отгрузки контейнеров превысили уже 2500 тысячи штук, что эквивалентно 200 тысячам снарядов для РСЗО" Автор в школе только буквы учил, а не арифметику... Для перевозки 200 тыс РС, применили 2,5 млн. контейнеров... Наверно, возили запчастями...