Орловцы отправили посылку в луганский военный госпиталь

Реготделение партии «Единая Россия» направило гуманитарный груз на Донбасс. В составе помощи – медицинские инструменты, препараты и перевязочные материалы, средства гигиены и одежда для бойцов, проходящих лечение, сушильные машины, утеплитель, постельное белье, сладости и чайные наборы, а также цветы и подарки женщинам-медикам в преддверии Международного женского дня.