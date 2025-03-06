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Орловцы отправили посылку в луганский военный госпиталь

Орловцы отправили посылку в луганский военный госпиталь

Реготделение партии «Единая Россия» направило гуманитарный груз на Донбасс. В составе помощи – медицинские инструменты, препараты и перевязочные материалы, средства гигиены и одежда для бойцов, проходящих лечение, сушильные машины, утеплитель, постельное белье, сладости и чайные наборы, а также цветы и подарки женщинам-медикам в преддверии Международного женского дня.

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