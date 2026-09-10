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Наука и Техника

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Дроны в земельном контроле: как изменится жизнь собственников с 2026 года

Дроны в земельном контроле: как изменится жизнь собственников с 2026 года

Когда я впервые услышала о том, что с октября 2026 года беспилотники станут полноценным инструментом государственного земельного надзора, первая мысль была: «Ну вот, теперь точно не спрячешься».

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