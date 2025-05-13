Ксения Корнева опровергла слухи о летней свадьбе

Юмористка рассказала, где можно увидеть правдивую информацию о ней. Фото: открытые источники Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева решительно выступила против распространяющихся в СМИ слухов о ее якобы предстоящем замужестве в июле 2025 года.