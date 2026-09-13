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Самостоятельные записи в паспорт делают его недействительным, сообщили в ГД

Самостоятельные записи в паспорт делают его недействительным, сообщили в ГД

Самостоятельное внесение любых записей и отметок в паспорт гражданина Российской Федерации автоматически делает его недействительным, так как это полномочие государственных ведомств, рассказал депутат Госдумы Георгий Камнев, его слова 13 сентября приводят «Ведомости» Камнев заявил: «Самостоятельное внесение любых записей и отметок в паспорт автоматически делает его недействительным, то есть бесполезной бумажкой.

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