Самостоятельные записи в паспорт делают его недействительным, сообщили в ГД

Самостоятельное внесение любых записей и отметок в паспорт гражданина Российской Федерации автоматически делает его недействительным, так как это полномочие государственных ведомств, рассказал депутат Госдумы Георгий Камнев, его слова 13 сентября приводят «Ведомости» Камнев заявил: «Самостоятельное внесение любых записей и отметок в паспорт автоматически делает его недействительным, то есть бесполезной бумажкой.
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