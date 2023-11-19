Валуев: не удивляемся словам главы WADA про санкции за участие в Играх Дружбы

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на угрозы главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки в адрес спортсменов, которые захотят принять участие в Играх дружбы.
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