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Валуев: не удивляемся словам главы WADA про санкции за участие в Играх Дружбы

Валуев: не удивляемся словам главы WADA про санкции за участие в Играх Дружбы

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на угрозы главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки в адрес спортсменов, которые захотят принять участие в Играх дружбы.

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