Два обокравших магазины Ижевска подростка проведут 8 месяцев в воспитательной колонии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске назначили наказание двум подросткам, которые обокрали два магазина. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.
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