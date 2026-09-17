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SUSANIN

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Два обокравших магазины Ижевска подростка проведут 8 месяцев в воспитательной колонии

Два обокравших магазины Ижевска подростка проведут 8 месяцев в воспитательной колонии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске назначили наказание двум подросткам, которые обокрали два магазина. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

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