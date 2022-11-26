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Адриатическая лига. «Будучность» – «Цибона», «Цедевита-Олимпия» примет «Задар»

В субботу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут три матча. Черногорская «Будучность» примет хорватскую «Цибону», словенская «Цедевита-Олимпия» дома сыграет с хорватским «Задаром».

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