Иностранки играли в карты на могилах ради фото на кладбище в Анталье

РЕН ТВ Две иностранки устроили фотосессию с картами на могилах на кладбище в турецкой Анталье, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщают РИА Новости со ссылкой на управление безопасности курорта.
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