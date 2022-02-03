Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Десмонд Бэйн набрал 2 передачи, 2 блока, 2 перехвата, 2 фола и 2 потери при 22,2% попадания. Он сыграл под 22-м номером 2/2/22

Атакующий защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн в выездном матче с «Нью-Йорком» (120:108) выдал удивительную статистическую линейку, связанную с числом 2.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх