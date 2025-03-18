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Врач дал рекомендации по быстрому восстановлению после замены сустава

Врач дал рекомендации по быстрому восстановлению после замены сустава

Ускорить восстановление после замены тазобедренного сустава поможет ранняя послеоперационная активность, рассказал доктор медицинских наук, травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC), доктор медицинских наук Андрей Карданов.

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