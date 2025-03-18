Врач дал рекомендации по быстрому восстановлению после замены сустава

Ускорить восстановление после замены тазобедренного сустава поможет ранняя послеоперационная активность, рассказал доктор медицинских наук, травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC), доктор медицинских наук Андрей Карданов.
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