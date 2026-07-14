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Красота по наследству: как живут и чем занимаются взрослые дочери легендарных футболистов

Помните очаровательную малышку Харпер Бекхэм, которую знаменитый отец бережно носил на руках, или юную Тилан Блондо, завоевавшую в шестилетнем возрасте неофициальный титул «самой красивой девочки в мире»? Время летит незаметно, и сегодня дочери культовых спортсменов превратились в ярких, уверенных в себе девушек.

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