ЦБ обвинил бывшего руководителя Softline в инсайдерских сделках

Банк России установил, что бывший заместитель генерального директора по управлению активами инвестиционно-технологического холдинга Softline Игорь Громов незаконно использовал инсайдерскую информацию при совершении сделок с акциями компании.
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