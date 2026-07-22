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Газета.ру

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ЦБ обвинил бывшего руководителя Softline в инсайдерских сделках

ЦБ обвинил бывшего руководителя Softline в инсайдерских сделках

Банк России установил, что бывший заместитель генерального директора по управлению активами инвестиционно-технологического холдинга Softline Игорь Громов незаконно использовал инсайдерскую информацию при совершении сделок с акциями компании.

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