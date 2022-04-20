"Уже повысили": власти назначат ряду пенсионеров новые деньги с 1 мая

"Уже повысили": власти назначат ряду пенсионеров новые деньги с 1 мая

Гражданам РФ рассказали, кто из пенсионеров получит новые деньги от властей, начиная с 1 мая. Как уточнили в издании "Парламентская газета", соответствующее постановление от Правительства уже вступило в силу в апреле 2022 года.

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