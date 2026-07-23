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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коньков о «Матче года»: «Такие игры популяризируют КХЛ и хоккей в России. Это вызовет интерес к тому, чтобы дети приходили в секции»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о предстоящем «Матче года»-2026. «Матч года», в рамках которого российские звезды КХЛ и НХЛ проведут благотворительную игру, состоится на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге 25 июля.

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