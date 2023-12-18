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Михеев забил «Чикаго», прервав безголевую серию из 3 матчей. У него 10+7 в 28 играх

Михеев забил «Чикаго», прервав безголевую серию из 3 матчей. У него 10+7 в 28 играх

Форвард «Ванкувера» набрал 17-е (10+7) очко в текущем чемпионате НХЛ, прервав безголевую серию из 3 игр.

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