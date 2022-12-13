Любопытности и невероятности

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Медианный возраст женщины при рождении ребёнка в Европе

Медианный возраст женщины при рождении ребёнка в Европе

На первый взгляд может показаться, что тут есть связь с уровнем экономического развития региона - в столицах, к примеру, рожают позднее (особенно это заметно во Франции, Сербии, Финляндии, Швеции и Норвегии)В Ирландии везде рожают поздно (медианный возраст в диапазоне от 33 до 35 лет!), а в достаточно богатой Исландии - рано (до 30)В более богатой Франции рожают раньше, чем в не таких богатых Испании, Италии и Греции, и почти так же, как в небогатой Польше и очень богатых странах Скандинавии - чаще всего в 30-31А ещё бросается в глаза граница между Грецией и соседними балканскими странамиВ общем, статистика интересная, а простор для интерпретаций - огроменOleg А Chagin.

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