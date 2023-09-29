ТМК привлекла 3,97 млрд рублей в ходе SPO, разместив акции по 220,68 рубля

ТМК привлекла 3,97 млрд рублей в ходе вторичного размещения акций на Мосбирже, сообщила компания.Цена SPO составила 220,68 рубля за акцию, что соответствует уровню выше середины изначально объявленного ценового диапазона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии