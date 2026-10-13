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Ивановские новости

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Ивановская полиция ищет мошенников, обманувших девушку на 142 тысячи рублей

Ивановская полиция ищет мошенников, обманувших девушку на 142 тысячи рублей

Девушка потеряла 142 850 рублей, поверив обещаниям вернуть деньги с процентами за выкуп товаров на маркетплейсах.

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