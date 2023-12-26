Правительство продлило запрет на вывоз из РФ патронов и гильз до конца 2025 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о продлении до конца 2025 года запрета на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.
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