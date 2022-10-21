Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о желании НАТО разжечь конфликт в Приднестровье. «Есть несколько иностранных акторов, заинтересованных в конфликте в Приднестровье, в том числе для создания в регионе нового очага войны», — считает он.