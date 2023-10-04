Россиян предупредили о новых правилах оплаты ЖКХ

Eсли по вине кого-то из собственников появились новые затраты на содержание общедомового имущества, то их будет оплачивать сам нарушитель, а не управляющая компания Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева заявила, что с октября в России начали действовать новые правила оплаты ЖКХ.
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