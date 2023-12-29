Забыта незаслуженно. Диетолог назвала специю, нужную после ОРВИ и гриппа

​В сезон простуд, гриппа и ОРВИ важно не только выздороветь, но и быстро восстановиться. Диетолог Клиники коррекции веса и сна Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич рассказала aif.