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Появилось видео второго удара «царь-бомбы» ФАБ-3000, поразившего сразу 70 нацгвардейцев ВСУ (ВИДЕО)

фото: Массовый выпуск боеприпаса в России начат в феврале 2024 года. В Сети появились кадры второго применения в Харьковской области в зоне СВО трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.

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