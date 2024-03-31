Красноярцы обсуждают идею заморозки Енисея

Красноярцы высказались о заморозке Енисея. 29 марта в краевом правительстве прошло заседание научно-технического совета — специалисты и ученые обсуждали, как влияет на экологию Красноярска незамерзающая река.
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