Миграционный кризис в Сеуте как урок для России

Алексей Горшков

Смеёмся над захваченной мигрантами Европой - так ведь у нас же ТО ЖЕ САМОЕ !!! "Дурак не учится на ошибках, умный учится на ЧУЖИХ, мудрый - их вообще не допускает"! Мы УЖЕ не мудрые, но надо хотя бы затормозиться на уровне умных! А то мы ВИДЯ, что в Европе происходит, плюс к имеющимся "незаменимым" прямо ТАЩИМ к себе индийцев и афганцев! Значит - даже на ЧУЖИХ ошибках мы не учимся! И КТО мы после этого? Мямлить не надо! Не САМИ ли испанцы дали повод к бесчинству мигрантов, легализовав 500 тыс. нелегальных? Вот - такая "леопольдовская" ("Ребята, давайте жить дружно!") - политика и послужила спусковым крючком конфликта! ЖЁСТЧЕ БЫТЬ НАДО !!! Вон - у соседей в Белоруссии узбеки, разбалованные нами, ПРИЕХАЛИ - И СРАЗУ ДОМОЙ ПОПРОСИЛИСЬ !!! (https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43507320453?utm_referrer=mirtesen.ru) А ПОЧЕМУ - У БАТЬКИ, ЧАЙ, НЕ ЗАБАЛУЕШЬ !!! А если разобраться - "незаменимым" просто предоставили АДЕКВАТНЫЕ их работе условия - а они УЖЕ ПРИВЫКЛИ "панувать" у нас за взятки какой-нибудь Купецкой какого-нибудь "дяди Турала"! По-моему - решение ОДНОВРЕМЕННО ВСЕХ ВОПРОСОВ мигрантской проблемы России не просто есть, но оно настолько ОЧЕВИДНО, что даже удивительно, как его давно уже не заметили (я думаю, что о нём ЗНАЮТ, но это "наверху" НЕВЫГОДНО - больно уж хорошо разновсяческие "дяди Туралы" платят) - это элементарный ВАХТОВЫЙ МЕТОД !!! Нужны деньги - вербуешься на ОПРЕДЕЛЁННУЮ РАБОТУ, отработал, КАК ПОЛОЖЕНО - и домой! КАКИЕ ТУТ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕЗЁННЫЕ ТОБОЙ РОДСТВЕННИКИ ?!