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Закон и Порядок

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Миграционный кризис в Сеуте как урок для России

Миграционный кризис в Сеуте как урок для России

Александр ШУСТОВ  Несмотря на отсутствие прямых параллелей, миграционный кризис в испанской Сеуте вполне может послужить уроком для России на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, способных вызвать масштабные потоки беженцев.

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
Российская миграционная политика ещё более лояльна к мигрантам всех мастей , чем испанская. Пожнём кровавые плоды такой бездумной политики.
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1 м.
Алексей Горшков
Смеёмся над захваченной мигрантами Европой - так ведь у нас же ТО ЖЕ САМОЕ !!! &quot;Дурак не учится на ошибках, умный учится на ЧУЖИХ, мудрый - их вообще не допускает&quot;! Мы УЖЕ не мудрые, но надо хотя бы затормозиться на уровне умных! А то мы ВИДЯ, что в Европе происходит, плюс к имеющимся &quot;незаменимым&quot; прямо ТАЩИМ к себе индийцев и афганцев! Значит - даже на ЧУЖИХ ошибках мы не учимся! И КТО мы после этого? Мямлить не надо! Не САМИ ли испанцы дали повод к бесчинству мигрантов, легализовав 500 тыс. нелегальных? Вот - такая &quot;леопольдовская&quot; (&quot;Ребята, давайте жить дружно!&quot;) - политика и послужила спусковым крючком конфликта! ЖЁСТЧЕ БЫТЬ НАДО !!! Вон - у соседей в Белоруссии узбеки, разбалованные нами, ПРИЕХАЛИ - И СРАЗУ ДОМОЙ ПОПРОСИЛИСЬ !!! (https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43507320453?utm_referrer=mirtesen.ru) А ПОЧЕМУ - У БАТЬКИ, ЧАЙ, НЕ ЗАБАЛУЕШЬ !!! А если разобраться - &quot;незаменимым&quot; просто предоставили АДЕКВАТНЫЕ их работе условия - а они УЖЕ ПРИВЫКЛИ &quot;панувать&quot; у нас за взятки какой-нибудь Купецкой какого-нибудь &quot;дяди Турала&quot;! По-моему - решение ОДНОВРЕМЕННО ВСЕХ ВОПРОСОВ мигрантской проблемы России не просто есть, но оно настолько ОЧЕВИДНО, что даже удивительно, как его давно уже не заметили (я думаю, что о нём ЗНАЮТ, но это &quot;наверху&quot; НЕВЫГОДНО - больно уж хорошо разновсяческие &quot;дяди Туралы&quot; платят) - это элементарный ВАХТОВЫЙ МЕТОД !!! Нужны деньги - вербуешься на ОПРЕДЕЛЁННУЮ РАБОТУ, отработал, КАК ПОЛОЖЕНО - и домой! КАКИЕ ТУТ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕЗЁННЫЕ ТОБОЙ РОДСТВЕННИКИ ?!
"Пусть нас обратно отправят!": Узбеки едва прилетели в Белоруссию - и сразу попросились домой
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1 м.