Миңнеханов: Кытай һәм Татарстан арасында товар әйләнеше бер елда ике тапкырга артты

Соңы елларда Россия һәм Кытай мөнәсәбәтләре моңарчы булмаган дәрәҗәгә җитте. Бу хакта Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытай Халык Республикасының Синьцзян-Уйгур автоном районы Коммунистлар партиясе сәркатибенең форум делегатлары белән очрашуында әйтте.
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