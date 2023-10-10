Зима будет сложной: в Киеве заявили, что не смогут накопить уголь к зиме в плановых объёмах

Ну, ладно, из Польши, вероятно, возможно привезти несколько вагонов угля. А из Казахстана каким путем?

Халида Мендыбаева

Через Каспий и Кавказ, Чёрное море. Золотой уголёк будет... Покупает же Эуропа дорогой газ из США вместо дешёвого российского. Как в анекдоте: "Принципиально будем п...деть!" Дед Мороз покажет на чьей он стороне...