Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Пошлют письмо страниц на ....цать, где будут изложены причины, по коим данные товары не могут быть доставлены клиенту...Началось: массово...
  • ОЛЕГ ОЛЕГ
    Месяцев на 18 раньше бы это сделать !Началось: чудовищ...
  • Alex Nемо
    Помнится оне 20 этих самых меркав уркаине обещали отправить. Что теперь отправлять то будут?Началось: массово...

Зима будет сложной: в Киеве заявили, что не смогут накопить уголь к зиме в плановых объёмах

Зима будет сложной: в Киеве заявили, что не смогут накопить уголь к зиме в плановых объёмах

Украина не успеет к началу зимы накопить необходимые 1,8 миллиона тонн угля, недостаток планируется восполнять за счет импортного топлива из Польши и Казахстана, сообщил в понедельник член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Анатолий Семченко
Ну, ладно, из Польши, вероятно, возможно привезти несколько вагонов угля. А из Казахстана каким путем?
Ответить
17 час.
Халида Мендыбаева
Через Каспий и Кавказ, Чёрное море. Золотой уголёк будет... Покупает же Эуропа дорогой газ из США вместо дешёвого российского. Как в анекдоте: &quot;Принципиально будем п...деть!&quot; Дед Мороз покажет на чьей он стороне...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх