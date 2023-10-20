Кому изменял Джастин Тимберлейк

Кому изменял Джастин ТимберлейкФерджи Content image for: 499678 | Джастин Тимберлейк и группа The Black Eyed PeasДжастин и Ферджи недолго встречались в конце 90-х, но тогда их роман никого особо не интересовал: девушка была солисткой малоизвестной тогда группы Wild Orchid, а Джастин только-только начинал выступать с ’N Sync.