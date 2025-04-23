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3:0 – крупнейшая победа «Милана» над «Интером» с 2016 года. Более крупной не было с 2001-го

Команда Сержиу Консейсау одержала разгромную победу в дерби в полуфинале Кубка Италии – 3:0. В последний раз с разницей в три мяча «россонери» обыгрывали «Интер» в 2016 году (3:0).

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