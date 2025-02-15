Лавров и Рубио договорились восстанавливать взаимоуважительный диалог

Готовность работать над восстановлением взаимоуважительного диалога подтвердили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, сообщает 15 февраля пресс-служба МИД РФ в Telegram-канале.
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