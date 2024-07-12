Юрист Илья Русяев рассказал, чем закончится противостояние Алсу и Решетовой

В свете недавнего громкого развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, а также последовавшего за ним публичного конфликта между Алсу и моделью Анастасией Решетовой, которую многие считают причиной распада брака, в обществе возник интерес к возможным юридическим последствиям этой ситуации.
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