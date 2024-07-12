Юрист Илья Русяев рассказал, чем закончится противостояние Алсу и Решетовой

N

Nata

Пипец! Теперь получается, что любая дама неустойчивой социальной ответственности может по законам материально наказать того. кто открыто скажет о её профессии. Да уж ! Законы в защиту народа от мигрантов никак не можем принять, а законы защищающие профессионалок уже приняты.