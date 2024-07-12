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Юрист Илья Русяев рассказал, чем закончится противостояние Алсу и Решетовой

Юрист Илья Русяев рассказал, чем закончится противостояние Алсу и Решетовой

В свете недавнего громкого развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, а также последовавшего за ним публичного конфликта между Алсу и моделью Анастасией Решетовой, которую многие считают причиной распада брака, в обществе возник интерес к возможным юридическим последствиям этой ситуации.

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Комментарии
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N
Nata
Пипец! Теперь получается, что любая дама неустойчивой социальной ответственности может по законам материально наказать того. кто открыто скажет о её профессии. Да уж ! Законы в защиту народа от мигрантов никак не можем принять, а законы защищающие профессионалок уже приняты.
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16 час.

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